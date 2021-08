A.D. Sassuolo: "Berardi vuole partire, ma ora è tardi"

Alla vigilia dell'esordio del Sassuolo in campionato, l' a.d. neroverde Giovanni Carnevali ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Modena in cui fa il punto sul mercato e non solo: "Berardi ha manifestato la volontà di provare una nuova esperienza, ma noi a suo tempo abbiamo dato una scadenza, il 12 Agosto. Entro questa data non sono arrivate offerte, quindi il ragazzo è rimasto con noi. Stesso discorso per Boga. Noi siamo ben disposti a sederci al tavolo per soddisfare i nostri ragazzi, ma devono arrivare offerte congrue entro certi tempi perché poi dobbiamo programmare."

Poi su Locatelli chiude: "Non è facile capire per chi non ha certe competenze. Questa operazione ha portato molti vantaggi ad entrambe le società, non è vero che abbiamo regalato Locatelli per due anni alla Juve, la verità è che al termine della stagione 2022-2023 scatterà l’obbligo della vendita e noi avremo la garanzia di incassare gli oltre 37 milioni pattuiti più una percentuale sulla futura rivendita. Per una società come il Sassuolo è stata una grande transazione."