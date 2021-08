Virtus Francavilla-Taranto: nessuna conferenza stampa per i rossoblù

Il Taranto Fc 1927 comunica attraverso una nota stampa che non si terrà la consueta conferenza stampa pre-gara in occasione della sfida di Coppa Italia Serie C contro la Virtus Francavilla, in ottemperanza alle normative anti-contagio previste dal Protocollo Sanitario Figc in materia di emergenza sanitaria. Ci rincresce non poter fornire un adeguato servizio agli organi di informazione. La Società è vigile nel seguire le norme imposte dal Ministero della Salute e pertanto non potendo garantire al momento la sicurezza dei propri tesserati, che vengono ripetutamente monitorati secondo le norme emanate dalla Lega, preferisce suo malgrado, attuare questa momentanea scelta. Si comunica però, che, in previsione della prima giornata di Campionato, verrà ripristinato l’iter comunicativo previsto.