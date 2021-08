Alessandria. Longo: "Curioso di affrontare il Benevento in trasferta"

Il tecnico dell'Alessandria, Moreno Longo, ha parlato del primo impegno stagionale dei "grigi" sul campo del Benevento che segna anche il ritorno in serie B della compagine piemontese. Queste le parole dell'allenatore della compagine neopromossa:

"Servirà grande attenzione contro il Benevento. La mia squadra dovrà essere equilibrata a prescindere dall'avversaria. Ogni partita presenta insidie e bisognerà dare sempre il massimo.

Sono contento di ritornare in Serie B. Quando scelsi l'Alessandria l'ho fatto proprio perché convinto di poter tornare presto in questa categoria.

Per la partita contro il Benevento avremo anche Di Gennaro e Marconi che hanno recuperato.

Quest'anno bisognerà alzare l'asticella e l'ho detto ai ragazzi. La B è diversa sotto tutti gli aspetti. Quindi, per fare bene in questo torneo, si dovrà tirare fuori il meglio di noi stessi consapevoli che ci saranno grandi difficoltà ma anche si potranno fare punti su ogni campo.

Dovremo capire chi siamo e come ci presenteremo: la prima è sempre un'incognita. Serviranno almeno 4/5 partite per determinare la struttura di una squadra e dell'intero campionato. C'è anche curiosità nell'affrontare una compagine forte come il Benevento.

I giallorossi saranno tra le protagoniste del campionato, sono costruiti per vincere con alcuni elementi che con la B centrano poco. Sono di alto livello e hanno molta esperienza: sarà stimolante affrontarli in casa loro.

Ci siamo presi i complimenti dopo la partita contro la Sampdoria in Coppa Italia. Io ai ragazzi non li ho fatti perché gli abbiamo regalato due gol. Abbiamo calciatori che devono entrare ancora in condizione e altri e dovranno lavorare ancora per raggiungere il top".