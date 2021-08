Taranto, ufficiali Cannavaro e Giovinco

Il Taranto, in vista della prima partita ufficiale della stagione, si concentra anche nel chiudere gli ultimi acquisti dal mercato. Ufficiali, secondo quanto appreso dai colleghi di MondoRossoBlù.it, sia Giuseppe Giovinco che Manuel Cannavaro. Due cognomi importanti per il panorama calcistico italiano e internazionale. Il primo è il fratello di Sebastian, ex giocatore della Juventus, con una grande esperienza in Serie C, il secondo un ottimo centrocampista, di prospettiva, classe 2002.

Il centrocampista Cannavaro, figlio dell'ex difensore Paolo, era stato inserito nella lista del ritiro pre campionato del Sassuolo, ma i rossoblù hanno dato una accelerata alla trattativa, chiudendola definitivamente. Il giovane giocatore, dunque, si unirà al gruppo di Giuseppe Laterza, con la speranza che possa crescere al meglio in terra ionica. Per quanto riguarda l'acquisto di Giovinco, la chiusura era nell'aria già da qualche giorno, con il direttore sportivo rossoblù Francesco Montervino che ha fatto pressing affinché la trattativa andasse in porto. Dopo l'esperienza al Renate, ecco l'esperto Giovinco, pronto a far gioire i tifosi del Taranto.