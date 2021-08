IamC - Avellino, si chiude per Micovschi. E spunta Tulissi

Avellino scatenato in sede di calciomercato. I lupi entro e non oltre la giornata di lunedì chiuderanno con il Genoa per l'acquisto di Claudiu Micovschi. Il classe '99, che sbarcherà in Irpinia a titolo definitivo (i liguri si sono riservati il 40% della futura rivendita, ndr), firmerà un contratto triennale con i biancoverdi. Nel frattempo, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il diesse Salvatore Di Somma nella giornata di mercoledì è atteso da un importante summit con il Modena per Tiziano Tulissi. Il trequartista classe '97 potrebbe arrivare alla corte di Braglia già prima dell'esordio in campionato contro il Campobasso.