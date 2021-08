Nola: da presidente ad allenatore, nuovo ruolo per De Lucia

Alfonso De Lucia è il nuovo allenatore del Nola.

Nato il 12 novembre del 1983, è un ex portiere cresciuto nelle giovanili del Nola, sua città natale. Nel 1997 approda al Napoli, per poi vestire, nel 1999, insieme a Paolo Cannavaro la maglia del Parma. Il 30 marzo 2002, all'età di 18 anni, debutta in Serie A, ma nella stagione 2003-2004 viene girato in prestito alla Salernitana, dove colleziona 11 presenze in Serie B. Nella stagione 2004-2005 ritorna al Parma, in cui riesce a comparire altre 4 volte nella massima serie per poi essere trasferito a titolo definitivo nel luglio del 2007 al Livorno dove riesce a dare il suo contributo per la promozione in Serie A. Nel 2011 viene dato in prestito alla Nocerina, per poi vestire la maglia del Monza. È stato convocato tre volte nella Nazionale under-20 e, nel 2003, ha giocato contro la Romania allo stadio A. Nardini di Castelnuovo Garfagnana.

Il 21 novembre 2017 diventa il presidente della Società Sportiva Nola Calcio 1925.

Oggi, parte la sua avventura di allenatore, mettendo a disposizione della squadra la sua conoscenza tecnica.