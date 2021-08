Montesilvano, martedì 24 agosto amichevole di lusso con il Cerignola

Prima uscita stagionale per il Montesilvano di mister Paride Cilli che martedì 24 agosto, fischio d'inizio previsto per le ore 17.00, sfiderà in amichevole l'Audace Cerignola (compagine di Serie D) presso lo stadio Comunale di Palena.

Test di prestigio per la compagine biancoverde, utile soprattutto a mettere minuti importanti nelle gambe in vista dell'inizio del nuovo campionato.