Il Novara partirà da Marchionni e Di Bari

Si iniziano a delineare i ruoli del nuovo Novara nato ieri e che parteciperà verosimilmente alla prossima serie D, direttore sportivo e direttore tecnico sarà il pugliese Giuseppe Di Bari mentre in panchina quasi certo l'approdo di Marco Marchionni reduce da due anni come vice della Carrarese e che nell'ultima stagione ha guidato il Foggia. Gli azzurri ripartiranno da Pablo Gonzalez che probabilmente avrà un ruolo nella società anche dopo aver smesso di giocare, difficile capire se altri giocatori accetteranno la discesa in serie D, alcuni svincolati ancora senza contratto potrebbero accettare una sfida con un Novara ambizioso e con la voglia di tornare immediatamente in C.