Spalletti: "Napoli sfida più arrapante. Mercato? Non manca niente"

Conferenza stampa pre partita scoppiettante per mister Spalletti: l'allenatore toscano ha affrontato diversi temi, dalla questione Insigne al mercato, alle sue sensazioni per la nuova esperienza.

"Ho trovato una piazza molto disponibile, sono felice, ma essere con me significa essere con il Napoli. Io voglio tutte le responsabilità del mio ruolo, perchè è importante e perché la squadra è importante. E' una sfida bella, io tengo molto in considerazione le situazioni giornaliere che sono le più belle, su quelle precedenti e su quelle future non ci posso mettere mano. E la sfida più arrapante"

"Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti dalla mia squadra. Poi strada facendo capiremo qual è la nostra ambizione, ma si andrà sempre a cercare il massimo con tutti. Mi sembra che non manchi niente, mi aspetto di vedere quella convinzione di cui ho già parlato, ovvero la convinzione di essere forti":

"Io ho la rosa qui davanti e vi dico che non mi manca niente per andare a giocarmi la partita di domani. Poi in futuro vedremo se capita qualcosa, ma i calciatori devono sapere che a noi non abbiamo bisogno di nulla per essere competitivi. Si parte forte con l’intenzione di arrivare forte".

"Una persona e un calciatore del livello di Lorenzo non si farà certo turbare da voci esterne. Insigne sono sicuro che schiaccerà ogni tipo di possibile turbativa e si esprimerà con il suo talento".