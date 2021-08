Benevento. Caserta: "Stiamo bene, voglio una squadra propositiva"

E' la prima conferenza alla vigilia di una gara di campionato per mister Caserta: il nuovo allenatore del Benevento ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le sue parole:

CONDIZIONE - La squadra sta bene e ha lavorato bene in settimana. Faremo una grande gara e i ragazzi daranno il massimo. Anche l'Alessandria farà di tutto per portare a casa punti importanti e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Barba si è allenato con la squadra, è a disposizione ma valuterò domani chi far giocare. Acampora è ancora un po' indietro di condizione rispetto ai compagni e sta cercando di arrivare al ritmo gara. Comunque, con lui in campo si può giocare sia a due che a tre in mezzo. Anche Moncini sta lavorando tanto per farsi trovare pronto ma anche lui non ha i 90' nelle gambe.

DIFESA - Preferirei avere un destro e un sinistro ma possono giocare anche due destri e due sinistri.

MERCATO - Non è facile lavorare col mercato aperto perché magari in ritiro lavori con dei calciatori e poi devi ricominciare in caso di cessione. Noi, però, possiamo solo accettare la situazione e sperare che la rosa definitiva sia poi quella del ritiro. Le incertezze non le abbiamo solo noi ma le hanno tutte. Da parte di Glik non vedo nessun malessere, anzi è sempre molto disponibile e questo mi fa molto contento.

FROSINONE - PARMA - Le difficoltà all'inizio ci saranno per tutte le squadre, anche per due forti come quelle viste ieri sera.

ATTACCO - E' il reparto che è più avanti degli altri quanto a coesione anche perché di nuovo c'è il solo Elia.

ATTEGGIAMENTO - Mi aspetto una squadra propositiva che faccia la partita e che abbia la voglia di portare a casa il risultato.

FAVORITE - Guardando la rosa, abbiamo calciatori forti per la categoria, è normale metterci tra le favorite. E' una considerazione fatta da altri, io mi limito a lavorare sapendo di avere una squadra forte. Sono contento di quello per cui e con cui lavoro.