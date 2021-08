Real Agro Aversa. Il "figlio d'arte" Dello Iacono firma con i granata

Il Real Agro Aversa comunica l’avvenuto tesseramento a titolo definitivo del calciatore Ferdinando Dello Iacono, classe 2003, dal Giugliano Calcio. Strutturato fisicamente e duttile tatticamente, la fascia di destra è la sua corsia di pertinenza.

Raggiante il responsabile della scuola calcio Luciano Lisbona: "Un altro figlio di Aversa sposa la causa normanna. Dopo aver giocato con il papà Giovanni ritrovo oggi il figlio".

Figlio d’arte, il papà Giovanni è stato calciatore ad Aversa in D. Non vede l’ora di dare tutto il suo contributo alla causa: “E' la mia grande occasione, voglio ringraziare il direttore Filosa e mister Sannazzaro per l’opportunità concessami. Mio padre è amico del presidente, devo dare molto di più. E’ la mia grande chance. Non posso deludere amici di famiglia".

