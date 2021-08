Foggia-Paganese: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Paganese, nel match valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22.

Esordio casalingo per i rossoneri di Zdenek Zeman, tornato in Capitanata dopo 10 anni a ridare entusiasmo alla piazza insieme al nuovo patron Canonico. Il solito 4-3-3 che ha contraddistinto l'allenatore boemo negli anni e che ha portato il Foggia a dare spettacolo in Serie A negli anni '90.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

FOGGIA: Alastra, Nicoletti, Gallo, Markic, Rocca, Curcio, Merkaj, Merola, Sciacca, Petermann, Martino. A disposizione: Domingo, Garattoni, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Ferrante, Maselli, Vigolo, Girasole, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

PAGANESE: Baiocco, Sbampato, Vitiello, Castaldo, Diop, Sussi, Manarelli, Zanini, Schiavino, Cretella, Scanagatta. A disposizione: Pellecchia, Caruso, Schiavi, Carotenuto, Volpicelli, Perlingieri, Fois, Guadagni, Zito. Allenatore: Raffaele Di Napoli.