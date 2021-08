Turris: convocati 22 calciatori per il debutto contro il Latina

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la gara Turris-Latina in programma domenica 22 agosto (ore 20) allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro edizione 2021-2022.

Squalificato Loreto; indisponibili Zanoni, Lame e Lucarelli.

Segue l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Giofre’, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pandolfi, Pavone, Santaniello.