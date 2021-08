IamC - Monopoli, si avvicina Zaccaria Hamlili dal Bari

Ancora la Puglia nel futuro di Zaccaria Hamlili: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti, il centrocampista in uscita dal Bari è vicinissimo ad approdare al Monopoli, club sempre di Serie C e a pochissimi passi dalla capoluogo pugliese. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato ai biancoverdi insieme ad altri profili, poi l'affondo decisivo che si sta concretizzando in queste ore.