Pro Vercelli-Pergolettese 3-2 d.c.r., di Iezzi il rigore decisivo

La Pro Vercelli passa a fatica il primo turno di Coppa superando ai rigori la Pergolettese dopo che i novanta minuti e i tempi supplementari erano terminati sul nulla di fatto. Nel prossimo turno le bianche casacche affronteranno la vincente di Albinoleffe-Lecco.

La cronaca Tante assenze da una parte e dal'altra, oltre trenta gradi influenzano il rendimento delle due squadre che faticano a tessere trame di gioco interessanti, la prima vera occasione arriva al 29' con Rolando che calcia e centra in pieno il palo, sul prosieguo dell'azione colpo di testa di Emmanuello fuori. Prima dell'intervallo una punizione centrale di Rolando non impensierisce Soncin.

Nessun cambio dopo la pausa, al 50' la Pro reclama un rigore per un tocco di mani in area di Piccardo, i cambi non mutano la partita, all'81' bell'intervento di Soncin su Cristini, è l'ultima opportunità prima dei supplementari; Bene la Pro in overtime, Belardinelli e Bunino non vanno lontano dal gol del vantaggio, al 7' del secondo tempo supplementare Iotti impegna Soncin, al 26' ci prova di testa Iezzi ma l'estremo avversario è ancora una volta attento. Ai rigori la Pro va in vantaggio dopo l'errore di Villa, per le bianche casacche sbaglia Macchioni, Guiu calcia alto ma a Silenzi viene parato il penalty del possibile vantaggio piemontese, per fortuna della formazione di Scienza Morello calcia sulla traversa e Iotti mette a segno il rigore decisivo.