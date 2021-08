Rotonda, il centravanti Actis Goretta sarà ancora biancoverde

Gustavo Emanuel Actis Goretta sarà ancora un centravanti del Rotonda. L'attaccante argentino, nato nel 1989 a Carhuè in Argentina, è una delle conferme della stagione ormai alle porte. Ex tra le altre di Taranto, Recanatese e Rende, il calciatore rappresenta una grande risorsa per il reparto offensivo biancoverde. Un elemento di esperienza e classe che nella scorsa stagione si è fatto apprezzare da tutto il gruppo pollineo sia per le qualità tecniche che umane. Intanto domani i lupi del Pollino affronteranno nell'allenamento congiunto il Castelluccio alle 17 al Di Sanzo. Sarà il primo test stagionale dei biancoverdi.