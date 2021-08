Verona-Sassuolo 2-3, buona la prima di Dionisi

Buona la prima del nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi in campionato. La partita al Bentegodi di Verona non era delle più semplici, eppure i neroverdi hanno giocato una buona gara riuscendo a portare a casa i primi tre punti della stagione. Il Sassuolo va in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete del fresco campione d’Europa Giacomo Raspadori. Nella ripresa arriva il raddoppio al minuto 52 con Djuricic. La reazione gialloblù arriva al 71, quando Zaccagni accorcia le distanze su rigore. I neroverdi rispondono subito ristabilendo le distanze grazie alla rete di Traore. Nel finale Zaccagni firma la personale doppietta ma non basta, il Sassuolo vince 3-2 e porta a casa la prima vittoria stagionale.