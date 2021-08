Bari-F. Andria 0-1: decide Bubas, i federiciani passano al San Nicola

La Fidelis Andria fa l'impresa ed espugna il "San Nicola" di Bari nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia.

A decidere il match è stato un calcio di rigore conquistato e realizzato da Bubas, al 38' del primo tempo per fallo ingenuo di Sabbione.

Ovviamente delusione in casa biancorossa, per una sconfitta inaspettata che sancisce l'eliminazione dalla Coppa, mentre per la Fidelis continuera la sua avventura contro la vincente del match tra Virtus Francavilla e Taranto.