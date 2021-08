Scienza: "Dopo un brutto inizio abbiamo fatto bene"

Inizio sofferto per la Pro Vercelli che nel primo turno di Coppa supera ai rigori la Pergolettese, commenta la prima uscita della stagione il tecnico delle bianche casacche Giuseppe Scienza: "Match combattuto e giocato da entrambe le parti per vincere, abbiamo iniziato male con 20 minuti in cui la Pergolettese ci ha messo sotto e noi dovevamo liberarci da chissà quali fantasmi; nella seconda parte di primo tempo abbiamo giocato bene e creato diverse occasioni, abbiamo messo dentro tanti cross, è stato un bel match.

Il caldo ha influenzato la partita, i ragazzi devono stare più tranquilli, il passaggio del turno deve darci convinzione, stiamo lavorando bene, la squadra c'è. Oggi è stato un match diverso dalle amichevoli, c'era più agonismo e cattiveria; è stato bellissimo avere i tifosi e bisogna fargli un plauso, siamo tornati alla normalità".