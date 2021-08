Il lucano Suozzo ha esordito da team manager in panchina a Monopoli

La prima partita ufficiale di Coppa Italia al Veneziani contro il Potenza ha visto l’esordio nella panchina biancoverde di un giovane dirigente lucano: Francesco Suozzo, nuovo team manager del Monopoli. Suozzo è di Baragiano ed è laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Chieti e sta specializzandosi in Management dello Sport. Abilitato con il diploma di Collaboratore della Gestione Sportiva dal Settore Tecnico FIGC, ha seguito il corso CGS in Basilicata superandolo con il massimo punteggio. Ha militato in ADISE con il Prof. Rocco Galasso, di cui è allievo, e ricopre il ruolo di Delegato Regionale per la Basilicata dell’Associazione Direttori Sportivi.