Il Taranto si appresta a disputare la prima gara ufficiale della stagione, in trasferta contro la Virtus Francavilla. La gara è valida per il turno di Coppa Italia Serie C.

Ecco l'undici scelto da Giuseppe Laterza: Chiorra, Tomassini, Tullo, Benassai, Ferrara, Diaby, Marsili, Labriola, Versienti, Saraniti, Italeng