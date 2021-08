Benevento-Alessandria 4-3: inizio positivo per i ragazzi di Caserta

Il Benevento saluta il ritorno in Serie B con una vittoria per 4-3 sulla neopromossa Alessandria al termine di una gara divertente e ricca di emozioni. Sugli scudi l'attaccante ospite Corazza, autore di una tripletta.

Passano soli 6' di gioco e l'Alessandria passa in vantaggio: Chiarello riceve palla sulla destra e serve sulla corsa Corazza che supera Paleari in uscita con un pregevole tocco sotto. Due minuti dopo il Benevento prova a replicare con Insigne da posizione defilata: Pisseri devia. Giallorossi ancora pericolosi al 16' con un tiro-cross di Elia dalla destra che attraversa tutta l'area e si perde sul fondo complice una deviazione di un avversario. Al 20', l'arbitro Di Bello assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Beghetto su Letizia. Sul dischetto si presenta Insigne che si fa ipnotizzare da Pisseri che devia la palla sul palo. Il gioco prosegue ma il direttore di gara lo interrompe per far ribattere il rigore: il VAR ha segnalato che il portiere dell'Alessandria si è mosso in anticipo. Dagli undici metri va ancora Insigne che questa volta non sbaglia e sigla la rete del momentaneo pareggio della Strega. Al 37' la squadra di Caserta coglie una clamorosa traversa su un tiro dalla distanza di Ionita. Tre minuti dopo l'Alessandria si riporta in vantaggio: azione da calcio d'angolo, cross in area, Arrighini sfiora la palla che arriva sul secondo palo dove Corazza è lesto ad insaccare alle spalle di Paleari. Le emozioni non finiscono perché al 45' il Benevento agguanta il pareggio: azione di contropiede dei giallorossi con Improta che mette al centro un rasoterra per l'accorrente Sau ma Parodi, nel tentativo di anticipare l'attaccante sardo, insacca nella sua porta. La prima frazione, dopo 3' di recupero, si chiude sul 2-2.

Anche nella ripresa il pari iniziale dura poco, per la precisione soli 3': lancio dalle retrovie in area ospite per Sau che difende palla e la serve all'indietro per l'accorrente Foulon che calcia sul primo palo e, complice una deviazione, batte Pisseri. Per il terzino belga si tratta della prima rete con la maglia giallorossa. Al 55' il Benevento cala il poker: Letizia serve in verticale Improta che entra in area e lascia partire un sinistro chirurgico che si insacca sul palo alla sinistra di Pisseri. Al 58' grande intervento di Paleari su tiro di Chiarello: il portiere giallorosso con un bel volo alla sua sinistra mette in calcio d'angolo il tiro a giro dell'attaccante dell'Alessandria. Passano altri 10' e la squadra di Longo va ancora vicina al gol con Corazza il cui colpo di testa termina di un soffio a lato alla sinistra di Paleari. All'81, però, l'Alessandria riesce ad accorciare le distanza e a rimettersi in partita: pasticcio di Paleari che controlla male la palla con i piedi e finisce per commettere fallo su Palombi. Il direttore di gara, dopo revisione al VAR, assegna il calcio di rigore che viene realizzato da Corazza. Per l'attaccante dei "grigi" è tripletta personale. A due minuti dal termine dei 90' regolamentari Acampora, entrato da poco, prova l'azione personale, parte da metà campo, evita un paio di avversari e lascia partire una cannonata che sibila vicinissima all'incrocio dei pali e termina sul fondo. Dopo 6' di recupero, il signor Di Bello decreta la fine delle ostilità: il Benevento batte l'Alessandria per 4-3.

