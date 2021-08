Benevento. Caserta: "La squadra ha mostrato il carattere che volevo"

Al termine del match vinto contro l'Alessandria per 4-3, mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era importante vincere. Loro sanno che abbiamo fatto cose buone e altre meno buone. Sappiamo che c'è ancora da lavorare sappiamo che durante le partite ci saranno, come oggi, insidie durante le partite.

Della fase difensiva sono soddisfatto al punto giusto perché abbiamo fatto degli errori. C'è, come ho detto, tanto da lavorare ancora.

Paleari ha fatto molto bene al di là dell'errore sul calcio di rigore, credo sia stato un errore di lettura da parte sua. La posizione del portiere dipenderà anche dalla disposizione degli avversari: se ci aspettano allora salirà come oggi, altrimenti resterà più indietro.

Abbiamo sbagliato nel forza spesso la giocata e l'Alessandria aspettava un nostro errore per ripartire in contropiede. Questo non dobbiamo farlo: serve più equilibrio. Anche nelle coperture preventive dobbiamo migliorare.

Sono soddisfatto della prestazione fino ad un certo punto perché abbiamo sofferto troppo. Comunque era importante vincere e lo abbiamo fatto contro una squadra molto bene organizzata.

Dispiace per i gol subiti perché sono nati da tre errori: lavoreremo di più per evitarli.

Ci sono 4/5 giocatori bravi a calciare i rigori ma non c'è una vera gerarchia: decideranno tra loro e per me va benissimo.

Ionita può fare meglio in un centrocampo a 3 rispetto a quello a 2; Acampora si sta riprendendo. Sia in mezzo che in difesa dobbiamo lavorare tantissimo per affinare tutti i meccanismi.

Il carattere è l'aspetto migliore perché siamo andati due volte sotto e abbiamo saputo rimontare; quando, poi, siamo andati in vantaggio abbiamo saputo tenerlo e abbiamo saputo soffrire nel finale. La vera squadra si vede nei momenti di difficoltà.

La presenza dei tifosi è stata determinante soprattutto nei momenti di difficoltà: la cosa che mi ha stupito in positivo è che sia in Coppa Italia che oggi c'è stato un grosso applauso per la squadra all'ingresso in campo. Vuol dire che tutti hanno resettato rispetto allo scorso anno e che c'è la voglia di stare vicini alla squadra e di sostenerla in questa stagione".