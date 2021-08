Hyundai insieme a 5 TOP club europei

La nuova stagione calcistica è partita con un weekend spettacolare, ricco di emozioni. Per l’occasione, Hyundai ha svelato un nuovo video che celebra le partnership con cinque club europei, sottolineando il ruolo chiave che i tifosi giocano nel contribuire al successo delle loro squadre del cuore.

“Hyundai è orgogliosa di essere partner delle squadre femminili e maschili di alcuni dei più importanti club europei di calcio, e siamo davvero entusiasti dell’inizio della nuova stagione” – ha commentato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe. “I tifosi sono la linfa vitale di ogni squadra, e non vediamo l’ora di poterli accoglierli nuovamente negli stadi. Nell’arco di tutta la stagione lavoreremo con i club partner per organizzare entusiasmanti attività per i fan, perciò continuate a seguirci perchè molto altro è in arrivo!”

Dopo una breve pausa estiva, le squadre sponsorizzate da Hyundai tornano in campo ripartendo dai successi e dagli eventi della scorsa stagione. Da campione europeo in carica, il Chelsea punta ad aggiungere la Premier League alla bacheca dei trofei, nella prima intera stagione di Thomas Tuchel da allenatore. L’Atlético Madrid, vincitore della Liga 2020/2021, continuerà ad andare alla ricerca dei migliori risultati, affrontando tutte le competizioni con spirito nuovo. Nella stagione 2021/2022, le divise di entrambi i club mostreranno il logo Hyundai sulla manica delle maglie anche nelle competizioni europee, oltre che in quelle nazionali.

Hyundai ha inoltre recentemente esteso di una stagione il proprio accordo pluriennale con l’AS Roma: nello scorso campionato di Serie A, il club giallorosso ha conseguito la qualificazione alla prima edizione della UEFA Europa Conference League e ha già iniziato la stagione con il nuovo tecnico José Mourinho, doppio vincitore della Champions League. Come nella passata stagione, il logo Hyundai sarà visibile nelle competizioni nazionali sul retro della nota divisa giallorossa.

La presenza di Hyundai quest’anno non passerà inosservata anche in Bundesliga, in Germania, attraverso le sponsorizzazioni di Hertha BSC ed Eintracht Francoforte, quest’ultima in corsa anche per la UEFA Europa League. Entrambi i club sono stati protagonisti sul mercato durante l’estate e punteranno a una stagione di successi, compresa la qualificazione alle competizioni europee.

Oltre che sulle maglie dei team maschili, il logo Hyundai sarà visibile in diversi campionati femminili in Europa attraverso un crescente portafoglio di partnership che include le squadre formate da giocatrici di Chelsea FC, AS Roma, Club Atlético de Madrid ed Eintracht Francoforte.