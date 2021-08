Murano, il primo gol in B non si scorda mai Decisivo con il Perugia

Dalle 37 reti in Eccellenza lucana nella stagione 2013-14 con il Rossoblu Potenza alla prima marcatura in B. Un gol all'esordio non si scorda mai. Il 30enne Jacopo Murano è stato decisivo per la vittoria del Perugia a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone nel giorno del ritorno tra i cadetti del Grifone. Dopo i 9 gol della scorsa stagione che sono valsi la promozione in B, ora la punta potentina vuol confermarsi anche quest'anno.