Pescara-Ancona: info biglietti

Il Pescara Calcio ha comunicato i dettagli relativi all'acquisto dei tagliandi in vista del match con l'Ancona Matelica, valido per la prima giornata del girone B del campionato di Lega Pro, in programma domenica 29 agosto alle 20.30 allo stadio "Adriatico".

I biglietti saranno acquistabili Online, nei punti vendita Vivaticket, nel punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69, da martedì 24 agosto, e presso il botteghino dello stadio solo il giorno della partita, dalle ore 16:00 fino al termine del primo tempo.

COSTO BIGLIETTO :

CURVA NORD – intero 10,00 euro – ridotto 7,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA NORD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro

TRIBUNA ADRIATICA SUD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 35,00 euro – 25,00 euro

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA INFERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

SETTORE VIP – intero 60 euro – ridotto 42,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)

CURVA SUD DESTINATA ALLA TIFOSERIA OSPITE