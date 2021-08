Nel finale perde il primo test il Borgosesia

Non basta il vantaggio a fine primo tempo per il Borgosesia per vincere la prima amichevole stagionale contro il Gavirate che a cinque minuti dal termine trova il gol vittoria con Tartaglione.

La cronaca Il primo tentativo è del Borgosesia con una conclusione di Bernardo a lato, risponde Lercara che trova sulla sua strada un ottimo Gilli, al 23' ospiti ancora vicini al vantaggio con Basireciv, al 27' ci prova Bernardo su punizione, Migliorati salva in corner, prima dell'intervallo Iannacone serve Manfrè che insacca il vantaggio granata.

La ripresa parte con il pareggio del Gavirate con un colpo sotto di Besirevic, la ripresa offre poche emozioni fino al 40' quando Tartaglione in contropiede regala il due a uno definitivo agli ospiti che sfiorano nel finale il tris con una traversa di Mondoni.