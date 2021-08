Real Agro Aversa. L'allenamento congiunto con la Puteolana finisce 0-0

Risultato a reti bianche (0-0) al termine dell’allenamento congiunto oggi pomeriggio (ieri n.d.r.) al “Bisceglia” contro la Puteolana tra le sicure protagoniste del prossimo campionato di eccellenza. I rispettivi tecnici Sannazzaro e Marra ( hanno giocato insieme tra le fila della Primavera della Battipagliese) ruotano tutta la rosa a disposizione provando schemi in vista dei rispettivi ed imminenti impegni. Buone indicazioni, ottime trame di gioco ed uno spettacolo apprezzato tra i pochi fortunati in tribuna (gara a porte chiuse). Il Real Agro Aversa termina la gara con ben 8 under in campo a conferma della linea della società che vuol fortemente puntare su giovani motivati e con lo spirito da “normanni”.

LA CRONACA. Real Agro Aversa che è da subito in pressione nella metà campo avversaria, al 4’ arriva la girata mancina di Chianese dal limite dell’area: il folletto spesso viene fermato dopo ottimi spunti individuali. Al 13’ è Hutsol a tentare la conclusione a rete ma la palla termina alta leggermente sopra la traversa con Maiellaro ben piazzato. Le due squadre si battagliano a centrocampo cercando di trovare la via della rete. Sul finire del primo tempo rete annullata a Gala per evidente posizione di fuorigioco. Girandola di sostituzioni da ambo le parti. Il fantasista ospite Gioielli si rende pericoloso in un paio di conclusioni ad effetto. Le difese tengono a bada i rispettivi cecchini avversari. Un pareggio giusto per quanto visto in campo. Nel secondo tempo normanni con tanti under in campo.

INTERVISTE POST GARA. Soddisfatto il tecnico Sannazzaro: "Non dobbiamo guardare al risultato in queste amichevoli di Agosto. Ho visto un miglioramento dopo la gara con la Maddalonese. Resto dell’avviso che bisogna lavorare tantissimo. La squadra è giovanissima, d’accordo con la società stiamo valutando dove intervenire. In queste 3 settimana abbiamo lavorato tantissimo, c’è tanta qualità come under. Un piacere enorme ritrovare l’amico Marra. Il cammino è lungo, facciamo un passo alla volta e valutare al meglio la rosa a disposizione”.

Ecco l’undici iniziale del Real Agro Aversa schierato da mister Sannazzaro: Lombardo-Gala-Russo V.-Hutsol-Mariani- Amabile-Strianese-Russo D.- Iannone- Boubacar -Chianese-