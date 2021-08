Il Potenza sta per prendere l'attaccante Antonio Messina dall'Avellino. La punta arriverà in prestito dagli irpini e nella scorsa stagione ha realizzato 10 gol in Serie D girone H con il Real Agro Aversa. Classe 2000, ha esperienze in C con il Bisceglie e in quarta serie con il Roccella e Milano City. L'Avellino ha però chiesto Baclet in cambio: lo scambio potrebbe farsi.