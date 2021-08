Gladiator 1924. Dal Gubbio arriva un portiere per mister Martino

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il portiere Luca Savelloni.

Atleta di 192 cm, ventisei anni compiuti a luglio, ha iniziato nelle giovanili del Pescara e dopo una parentesi ad Aversa in serie C nel 2014, si trasferisce a L’Aquila. Racing Roma, due anni a Rende e lo scorso torneo di C a Gubbio. Ha raggiunto lo scorso fine settimana il ritiro umbro di Cascia e, dopo essersi sottoposto alle rituali visite mediche, ha subito conosciuto i nuovi compagni e staff tecnico svolgendo i primi allenamenti.

“Riparto dal Gladiator con grande entusiasmo" - esordisce il neo acquisto - "mi è bastata una telefonata con mister Martino per accettare. Parliamo di un club molto attento e puntuale alle esigenze dei propri tesserati, hanno voglia di crescere esattamente come me. Ho capito che c’è la possibilità di disputare un campionato importante, senza porci obiettivi né limiti. Ci sono i presupposti per fare qualcosa di bello, almeno questa è la mia sensazione. Ho conosciuto la squadra ed è un onore far parte di un gruppo molto armonioso. E’ tutta gente che ha voglia di stare qui e fare il meglio possibile per onorare i colori del Gladiator”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.