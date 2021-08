Scatto importante, e forse decisivo, della Pistoiese. Il club toscano, così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è ad un passo dal terzino di proprietà del Napoli, Francesco Mezzoni. Il classe 2000 dovrebbe sbarcare in arancione in prestito secco; attesi sviluppi importanti entro e non oltre il fine settimana.