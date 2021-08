Monopoli-Catania, al via la prevendita. Info e costi

Inizierà alle ore 13.00 odierne sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Catania, valevole per la 1^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 28 agosto allo stadio Vito Simone Veneziani (fischio di inizio ore 20.30).

La vendita ha come riferimento l’Art.4 del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 50% in zona bianca.

La S.S. Monopoli 1966 comunica che tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 avranno diritto ad accedere allo stadio per tutte le 19 partite di Campionato.

VENDITA BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 18,00 – RIDOTTO € 14,00

DISTINTI: INTERO € 13,00 – RIDOTTO € 10,00

CURVA: INTERO € 8,00 – RIDOTTO € 6,00

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65, 6-12 anni e donne. 0-5 anni gratis.I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2€.

Per il Settore Ospiti si rimanda alle decisioni del GOS (in programma il 24.08.2021).