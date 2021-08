Picerno, firma Viscovo Domani sera presentazione della squadra

Conto alla rovescia per la presentazione del Picerno, che avverrà domani, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale "Peppino Impastato" nel cuore del centro melandrino. Società, squadra, staff tecnico e collaboratori, con il Direttore Generale Vincenzo Greco, si presenteranno alla Comunità ed ai tifosi, in vista dell'imminente inizio di campionato. Sarà presente anche il sindaco, Giovanni Lettieri. La serata sarà presentata da Maria Antonietta Rotundo. Si precisa che sarà possibile accedere al Teatro Comunale in un massimo di 380 persone, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La serata proseguirà con la musica, con Fabio Fiorillo alla voce e Franco Ponzo alla chitarra, in un concerto di canti della tradizione popolare e antologica partenopea e della cultura dei vicoli napoletani. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e rientra nel calendario degli eventi estivi.

NUOVO ARRIVO - Giovane ma già con una importante esperienza. Aniello Viscovo, portiere classe 1999, è un nuovo calciatore della Leonessa. Il calciatore ha firmato per la società rossoblù dopo la trattativa portata avanti e conclusa positivamente dal Direttore Generale Vincenzo Greco. Nelle ultime due stagioni Viscovo ha indossato la maglia dell’Alma Juventus Fano in Serie C, con 47 presenze all’attivo. In precedenza con l’Avellino, tra i professionisti con la Vibonese e in Serie A con il Crotone, dove ha giocato per altre tre stagioni ed è cresciuto nel settore giovanile.

Ufficio Stampa Az Picerno