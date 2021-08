Arrivata la decisione del giudice sportivo: l'attaccante del Napoli Osimhen è stato squalificato per due turni e dunque salterà le sfide con Genoa e Juventus. Sul comunicato si legge la motivazione: "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco"