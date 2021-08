Picerno, importante innesto a centrocampo: vestirà rossoblu De Marco

Importante innesto sulla mediana per il Picerno. Vestirà la maglia rossoblu il calciatore Simone De Marco. Centrocampista, classe 94’, vanta una importante esperienza in Serie C. Per sei stagioni tra i Professionisti con la Casertana, nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Avellino e Cavese. All’attivo quasi 150 presenze tra i Professionisti. La trattativa è stata portata a termine positivamente dal Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha assicurato così alla squadra un elemento di esperienza e qualità richiesto anche da società più importanti.

Ufficio Stampa Az Picerno