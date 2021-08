Juve Stabia: dall'Inter arriva Squizzato

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dalla FC Internazionale Milano, del centrocampista Niccolò Squizzato, classe ’02.

Il calciatore, natio di Gallarate, è cresciuto calcisticamente nell’Inter.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere alla Juve Stabia, in una piazza così prestigiosa e non vedo l’ora di esordire allo stadio Romeo Menti. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni, ho voglia di fare bene in questa stagione”.