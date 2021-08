Torin torna a Romentino, il 2001 a disposizione di mister Celestini

Era andato via poco più di un anno fa, quando la squadra si chiamava ancora Romentinese e Cerano, dopo essersi dimostrato uno dei migliori 2001 pescati dalla società verde-granata in quella stagione. Torna oggi dopo l'esperienza maturata in Serie D con la Caronnese per fornire ulteriore sostanza al centrocampo dei ticinesi di Celestini.

Christian Torin è l'ultimo innesto inserito dal direttore sportivo Alessandro Bratto nella rosa dell'RG Ticino, un cavallo di ritorno che conosce già l'ambiente romentinese e può essere da subito in grado di entrare appieno negli schemi della squadra diventando quell'elemento che, partendo dalla media, sappia inserirsi anche nelle manovre d'attacco dei ticinesi.

Il giocatore, già al lavoro con i ragazzi di Celestini, sarà a disposizione per l'amichevole interna di sabato 27 con la Vergiatese, match che chiuderà il primo mese di lavoro della formazione novarese.