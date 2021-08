Potenza, il top player tanto atteso ha firmato: Costa Ferreira

Pedro Miguel Costa Ferreira è ufficialmente un calciatore del Potenza. Il trequartista portoghese dopo un tira e molla infinito è rossoblu. Scrivevamo di un possibile interesse della società del capoluogo di regione già il 30 giugno (LEGGI QUI), ma di tempo ne è passato tanto (quasi due mesi), e alla fine Gallo è stato accontentato anche sul ruolo del fantasista. Un lusso per la categoria, 30 anni, trequartista, é un profilo di primissimo piano, che ha giocato quasi 100 partite in B con l’Entella, prima di girovagare per i campi di C dove è riuscito a vincere il torneo con il Trapani prima dei due anni con il Teramo. Nell’ultima stagione per lui 6 gol e 8 assist in 33 presenze.