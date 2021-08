Venerdì sarà presentata la nuova Pro Vercelli

Venerdì alle 17 presso lo stadio Silvio Piola sarà presentata la Pro Vercelli ai propri tifosi; le bianche casacche hanno passato a fatica il primo appuntamento ufficiale in coppa eliminando la Pergolettese ai rigori, domenica sono attesi dal Lecco per l’esordio in campionato.

L’ingresso sarà gratuito ma limitato per numero di posti, per prenotare chiamare il 342-1612965 o scrivere a vittoria.marando@fcprovercelli.it.