Cavese: poker alla Palmese in amichevole. Ufficializzato Corigliano

Buon test per gli Aquilotti, quello sostenuto questo pomeriggio al 'Simonetta Lamberti', contro la Palmese degli ex Mario Pietropinto (allenatore), Antonio Guarro (difensore) e Franco Vaccariello (direttore sportivo), formazione pronta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Eccellenza. Quattro a uno il risultato finale, per la squadra di Ferazzoli, schierata col 4-3-3 e andata in gol dopo soli 6 minuti di gioco con Diego Allegretti. Nella ripresa le altre reti: pareggio ospite di Stefano Cozzolino dopo 12'; raddoppio metelliano siglato dall'ivoriano Christopher Koné al 20'; nel finale gioie personali per il neo arrivato Fabio Corigliano (37') e Matteo Fissore (43').

Ufficializzato il nuovo acquisto Fabio Corigliano

Centrocampista nato a Firenze il 16 aprile 2000, Corigliano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina prima di passare in prestito al Cittadella, con cui ha disputato il campionato Primavera nella stagione 2018/19.Nelle ultime due stagioni ha totalizzato 32 presenze e 5 gol in Serie D con Forlì (Girone D) e Borgosesia (Girone A).