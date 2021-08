E' sfida a due tra Latina e Taranto per uno dei pezzi pregiati del mercato estivo 2021. Stiamo parlando dell'attaccante Giuseppe Torromino: nei giorni scorsi richiesto anche da Cesena, Reggiana e Catanzaro, al momento defilate, i laziali nerazzurri e i rossoblu pugliesi se lo contenderanno in questi giorni per alzare il livello del proprio reparto offensivo. Chi la spunterà?