La Serie C torna su Sky Sport

La stagione sportiva della Lega Pro ricomincia nel segno di una importante novità. La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato “regular season”, fino ad un massimo di 8 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro, di play off e play out e di Supercoppa, nonché tutte quelle delle seminali e delle finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente.

Attraverso Sky, Lega Pro amplia dunque la propria piattaforma distributiva al digitale terrestre e al satellitare a pagamento. “Con questa operazione l’offerta al mercato è completa” dichiara Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “Ora abbiamo una copertura a 360 gradi, in questo modo abbiamo risposto alle diversificate esigenze espresse dai nostri tifosi e appassionati, rendendo loro disponibili distinte tipologie di offerta”.

Presenza su più piattaforme, visibilità garantita alle squadre, ma anche implementazione degli standard produttivi. Lega Pro ha implementato i propri standard produttivi, con una parte dei match che verranno ripresi in tricamera, con un significativo impatto sulla qualità delle immagini.

“L’adesione di Sky alla nostra offerta – conclude Ghirelli – ci rende molto orgogliosi perché sintomatica del valore riconosciuto al prodotto Serie C, sempre più appetibile, competitivo, e di qualità. Ora non ci resta che dare avvio a questa nuova stagione sportiva, certo che le piazze storiche della nostra Italia saranno artefici di un campionato emozionante e coinvolgente”.