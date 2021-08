Parma-Benevento: un solo precedente, Insigne fa 100 in giallorosso

La gara di domenica che vedrà il Benevento sfidare il Parma al "Tardini" sarà la seconda per i giallorossi nell'impianto dei ducali. Il solo precedente risale allo scorso 6 dicembre quando i ragazzi allora allenati da Inzaghi pareggiarono a reti inviolate.

La squadra allenata da Enzo Maresca non vince in casa dallo scorso 14 marzo quando batté la Roma per 2-0; da qual giorno, tra le mura amiche, solo 2 pareggi e 11 k.o. dei quali 9 consecutivi nelle ultime nove uscite casalinghe stagionali. Nelle tredici gare senza vittorie il Parma ha incassato ben 36 gol, quasi 3 ogni partita.

In Serie B, invece, il discorso cambia radicalmente perché la compagine del presidente Krause è imbattuta da 16 gare consecutive, nelle quali ha inanellato 11 vittorie e 5 pareggi. L'ultima sconfitta fu firmata dal Pescara che espugnò il "Tardini" il 14 ottobre 2017 col punteggio di 2-1.

Il Benevento festeggerà nel match in terra emiliana le 100 presenze in giallorosso di Roberto Insigne, tra l'altro ex di giornata: per l'esterno napoletano 30 presenze in massima serie, 61 in cadetteria, 6 in Coppa Italia e 2 nei play-off di Serie B.