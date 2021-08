UFFICIALE - Fidelis Andria: tesserato Thomas Alberti

La Fidelis Andria comunica che questa mattina il ds Alessandro Degli Esposti ha raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Pisa del calciatore Thomas Alberti.

L'attaccante di Vicenza nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Pisa prima, e quella del Matelica poi. Con i biancorossi il classe '98 ha totalizzato 16 presenze condite da 4 gol. Nella stagione 2019/2020 Alberti ha giocato con la maglia della Paganese realizzando 6 gol in 27 presenze. "Non serve dire tante parole in queste circostanze, senza dubbio sono molto contento di questa nuova avventura con una maglia gloriosa come quella della Fidelis. Voglio dimostrare alla piazza il mio reale valore; sicuramente prometto a tutti massimo impegno".