Real Agro Aversa. Il "congiunto" con l'Equipe Campania termina 4-0

Terminato al “Bisceglia” l’allenamento congiunto tra Real Agro Aversa e l’Equipe Campania. Rotondo il risultato finale (4-0) con le reti di Gala apparso in ottima forma, Chianese su calcio di rigore, tra i più reattivi sfruttando tutto il suo estro offensivo, Domenico Russo, lesto nel trafiggere l’estremo difensore ospite. Poker a firma di Chiacchio bravo nell’appoggiare in rete al termine di una bella azione collettiva.

La squadra sale d’intensità giocando un calcio che strappa applausi. Da sottolineare la pericolosità sulla fascia di Ndiaye che sta sudando e sgomitando in questi giorni per tornare ad essere il calciatore che fa la differenza, invidiato da tanti club. Timido e rispettoso fuori dal campo, in campo si trasforma in un leone normanno. Negli ultimi 27 minuti in campo normanni con tantissimi giovani in campo.

Le parole del mister Sannazzaro al termine dell’allenamento:” Non guarderò mai al risultato per quanto concerne gli allenamenti congiunti . Eravamo meno brillanti , dovuto ai carichi di lavoro. In fase offensiva siamo stati più incisivi. Un test che dà continuità al lavoro cominciato il 2 Agosto”.

Soddisfatta tutta la dirigenza granata presente a sostenere come sempre i ragazzi.

Real Agro Aversa: Lombardo, Gala, Mariani, Sarli, Hutsol, Russo V., Ndiaye, Amabile, Sgambati, Chianese, Russo D. A disp.: De Simone, Stoecklin, De Marco, Casale, Russo, Dello Iacono, Del Prete, Iannone, Chiacchio, Arnucci, Lanni, Russo D. All.: Sannazzaro

Equipe Campania: Mola, Savarise, Emma, Landolfi, Mileto, Sicignano, Romano, Carponi, Evacuo, Ragosta, Coppola. A disp.: D’Errico, De Carlo, Gargiulo, Perna, Guerra, Granata, Capissi, Masucci, Napolitano, Arcella. All.: Tudisco.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa