Benevento. Mercato chiuso prima del gong a meno di grosse sorprese

Con la chiusura ufficiale fissata per il prossimo 31 agosto, il calciomercato del Benevento può dirsi, a meno di clamorose sorprese, già terminato.

La società giallorossa ha tolto dal mercato Lapadula, che non ha attratto le offerte che la dirigenza giallorossa si sarebbe aspettata, e ha deciso di tenere Glik e Ionita, per i quali non sono arrivate offerte ritenute appetibili. Quindi l'obiettivo di inizio finestra di mercato di abbassare il monte ingaggi e anche l'età media della rosa è solo in parte riuscito. Tuttavia, va detto che con la permanenza di questi tre calciatori la squadra di Fabio Caserta può essere annoverata tra le pretendenti alla promozione.

Restano da definire solo i cosiddetti affari "minori", quelli che vedono coinvolti i giovani della "cantera" che saranno mandati a farsi le ossa in squadre di categoria inferiore. Potrebbe costituire una eccezione il giovane Di Serio: la punta ha già dimostrato di valere la serie B ed ora società e tecnico del Benevento dovranno valutare se è conveniente, per la rosa e per il ragazzo, mandarlo in prestito (c'è il Perugia su di lui) per garantirgli adeguato minutaggio oppure se tenerlo e inserirlo nelle rotazioni giallorosse.

Con questi (pochi) dubbi il Benevento si appresta ad affrontare la trasferta di Parma di domenica sera: ad attendere la Strega al "Tardini" ci sarà una delle più serie pretendenti alla vittoria del torneo, almeno per quanto fatto sul mercato: il campo, si sa, può riservare giudizi a sorpresa.