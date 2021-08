Salernitana: in arrivo Gagliolo, ai saluti tre calciatori

Ultimi giorni di mercato caldissimi per la Salernitana che deve necessariamente puntellare la rosa in tutti i reparti.

In difesa è vicina la chiusura per la trattativa con il Parma per l'arrivo in granata di Gagliolo, vecchia conoscenza di Castori.

Intanto la società granata opera anche in uscita: il club ha ufficializzato di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con i calciatori Niccolò Giannetti, Marco Firenze e Antonino Musso.