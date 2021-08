Benevento. Caserta: "Parma completo in ogni reparto, staremo attenti"

Giorno di conferenza stampa per il tecnico del Benevento Fabio Caserta: l'allenatore dei sanniti ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro il Parma al "Tardini". Queste le sue parole:

"La squadra sta bene e si è allenata bene. Moncini e Acampora stanno recuperando ma non hanno ancora i 90' nelle gambe. Lapadula si è allenato con la squadra e sarà convocato: vedremo poi sul suo utilizzo.

Il Parma è forte in tutti i reparti, non solo in attacco. Servirà una grande partita contro una squadra costruita per vincere il campionato ma noi conosciamo le nostre potenzialità. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno.

I calciatori li scelgo di partita in partita per mettere in campo la formazione migliore. Sarà una scelta difficile perché ho diverse alternative.

Kragl è un giocatore che ha fatto una carriera importante. A mio avviso è un esterno d'attacco ma ha giocato anche da terzino. Non è stato utilizzato nelle prime uscite così come è capitato anche ad altri calciatori. Avendo giocatori forti in tutti i reparti è ovvio ci siano calciatori che non giocano.

Centrocampo? Valuterò domani perché possiamo giocare sia a due che a tre.

Contro l'Alessandria abbiamo fatto diversi errori soprattutto nelle coperture preventive. Non dobbiamo farci attrarre solo dalla palla ma dobbiamo guardare anche gli avversari.

Sau può giocare in più ruoli, sicuramente tenuto vicino alla porta è più pericoloso mentre sull'esterno perde la sua qualità migliore che è l'uno contro uno. Per esaltarne le qualità bisogna tenerlo vicino alla porta.

Di Serio ha ampi margini di miglioramento, è giovane e volenteroso. Merito anche della società che crede nel lavoro sui giovani. Se è bravo deve giocare, al di là dell'età. Mi auguro che la sua sia la prima convocazione di una lunga serie".