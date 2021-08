Picerno, le dichiarazioni di Palo alla vigilia della trasferta di Vibo

“Andiamo ad affrontare questa prima giornata contro una squadra ben organizzata, che ha in panchina un allenatore molto preparato che fa giocare bene i suoi. Ma noi dobbiamo partire subito forti e cercare di partire al meglio, con il piede giusto”. Sono le parole del tecnico del Picerno Antonio Palo, alla vigilia del match in programma domani al “Razza” di Vibo Valentia contro la Vibonese, valido per la prima giornata del campionato di Serie C.

“Affrontiamo una squadra alla nostra portata, con delle individualità importanti. Rispetto per la Vibonese, ma noi dobbiamo giocare a testa alta senza paura, scendendo in campo per ottenere sempre il massimo da ogni partita. La condizione atletica dei ragazzi sta migliorando, nonostante la partenza in ritardo. Ma non voglio alibi da nessuno, non ne voglio sentire. Sicuramente si sente questo ritardo atleticamente, ma dobbiamo essere più forti anche di questo. Dobbiamo andare in campo e tirare fuori il meglio, andare oltre l’ostacolo e fare una prova importante”.

“Sicuramente c’è grande emozione guidare la Leonessa in Serie C. Per me sarà la prima panchina da allenatore in prima tra i Professionisti, ma sarà una emozione per tutti. Credo che ci siamo meritati questa Serie C, anche sul campo. Ora ci siamo, è il momento di mettere da parte il passato, pensare al presente e andare in campo per fare il migliore risultato”, ha concluso Palo.

Ufficio Stampa Az Picerno