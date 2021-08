Picerno, i convocati di Palo per la trasferta di Vibo Valentia

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno, Antonio Palo, per la gara in programma domani allo stadio “Luigi Razza” alle ore 17.30, valida per la gara contro la Vibonese.

PORTIERI: Albertazzi, Summa

DIFENSORI: De Franco, Ferrani, Garcia, Allegretto, Guerra, Alcidies, Vanacore, Setola

CENTROCAMPISTI: Dettori, Pitarresi, De Ciancio, De Cristofaro, Viviani, D'Angelo, Stasi

ATTACCANTI: Terranova, Esposito, Vivacqua, Coratella, Carrà

